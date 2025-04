“All for one and one for all.” Las ovejas negras y como lograr construir una vida independiente sin dejar de pertenecer

En nuestros procesos personales hemos hecho énfasis en ponernos como prioridad en nuestras vidas. Ponernos primero. Ser de primera importancia para nosotros mismos en nuestras decisiones. Viendo eventos internacionales, tal vez Trump, en representación de los Estados Unidos, ha decidido hacer algo similar en su aplicación de aranceles. Cierto es que los que pagarán el precio a corto plazo serán los estadounidenses. Y cuando me pongo como centro en mi vida, quien pagará el precio de inmediato seré yo. En sesiones de terapia, es común que la reacción sea, “Si hago eso perderé amistades.” Y sí, es muy posible. Siempre habrá una cierta resistencia a hacer un cambio hacia ponerme como prioridad. El costo puede parecer, y puede llegar a ser, muy alto.

Las ovejas negras de las familias son quienes rompen esquemas y escogen caminos muy diferentes a los impuestos por la cultura familiar. Dicen que las ovejas negras son los hijos fuertes que logran individuarse, dejando de lado lo que podrían interpretar como expectativas del sistema familiar, para formar su propio sistema, lo cual sería normal. Es natural que cada miembro de una familia crezca y se independice, sin por ello perder su pertenencia a la familia. Una familia fuerte podrá sostener, admirar, apoyar, y celebrar la individuación de sus miembros, sus esfuerzos y logros al construir una vida propia.

No sé si Trump ha hecho lo correcto o no. Solo vi su decisión como algo que pudiera representar la individuación y los posibles resultados.

La individuación no significa no trabajar en equipo. Tampoco significa no colaborar en asuntos que son para un bien mayor y colectivo. Hay una madurez mayor en el individuo que logra independizarse de “la familia” y a la vez sigue perteneciendo. Si yo tengo seguridad en mis decisiones podré tomar en cuenta lo que opinan otros, sus evaluaciones de mi situación, y sus comentarios sin sentirme atacada o criticada. Podré incorporar los comentarios y pareceres a mis propias consideraciones como información adicional.

Propongo contemplarme en este contexto. ¡Aviso! No será fácil.