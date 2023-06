¿Quién es Brincos Dieras?... el payaso ‘grosero’ que se hizo viral por humillar y acosar en sus shows (videos)

En clip donde aparece el esposo ‘tóxico’ se viralizó y generó decenas de opiniones sobre la reacción del hombre, principalmente porque los eventos de ‘Brincos Dieras’ son conocidos por realizar rutinas subidas de tono, por lo que no es sorpresa para los asistentes.

En la actualidad las redes sociales te pueden llevar a la fama, pero como dicen las nuevas generaciones, también pueden hacer que “te cancelen”. Es un arma de doble filo con la que youtubers o influencers tienen que lidiar a diario para mantenerse vigentes entre el público.

TE PUEDE INTERESAR: Señalan a Franco Escamilla por comentarios sexistas sobre ‘cómo hacer felices a los hombres’

“AGRIO, MALA ONDA” LA FUERTE CRÍTICA EN CONTRA EL PAYASO “BRINCOS DIERAS”

Hace unos días, el payaso Brincos Dieras volvió a ser tendencia y no precisamente de manera positiva, ya que un usuario de Facebook criticó con dureza su show y las actitudes que toma con las personas que acuden a verlo.

En el post, el internauta menciona lo siguiente sobre Brincos Dieras: “Quizá ya te topaste con algún video del famoso y viral payaso Brincos Dieras. No voy a mentir, incluso yo me he reído de algunos de sus videos, pero reflexionando y pensando un poco más a fondo, este payaso agrio, mala onda que, sin pena ni empatía en sus shows, busca los defectos de las personas para ridiculizarlos y poder hacer su show”.