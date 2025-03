Arte y sabor: Reinterprentarán a Van Gogh y Pink Floyd a través de platillos en UANE

Mientras que la chef Amanda Covarrubias estará a cargo del grupo de bocadillos salados quienes reinterpretarán una selección de canciones de Pink Floyd y las convertirán en propuestas gastronómicas, a través de un manejo de texturas y sabores.

El top 3 de este famoso grupo inglés es el siguiente: “Shine On You Crazy Diamond”, “Time” y “Wish You Were Here”.

La cita de esta interesante e innovadora propuesta es el 1 de abril a las 5:00 pm en el auditorio de la UANE y la entrada es libre.