¿Quién es fan de quién? Al Pacino confiesa qué sintió cuando conoció a Jared Leto

Estando tan cerca del anuncio de las próximas nominaciones, Al Pacino es el actor con más nominaciones al Oscar (solo lo superan en Hollywood, Jack Nicholson con 12 y Laurence Olivier con 10). Y habiendo ganado solamente por “Perfume de Mujer” en 1993, vuelve a tener una nueva oportunidad en la categoría de Mejor Actor de Reparto gracias a la interpretación del verdadero Aldo Gucci de “House of Gucci”. Claro que será difícil competir con la sombra de Jared Leto (en el rol del hijo), pero no quedan dudas que Pacino sigue siendo Pacino, incluso al lado de otras superestrellas como Lady Gaga, Adam Driver y Jeremy Irons.

-¿Qué momento particular de su vida influenció en la primera decisión de convertirse en actor?- “Era muy jovencito cuando mi madre solía llevarme al cine. Tenía como 3 o 4 años. Y me acuerdo que había visto ‘The Lost Weekend’ donde Ray Milland ganó un Oscar (como Mejor Actor). Nunca me voy a olvidar por algo que puede sonar muy autobiográfico, pero es verdad. Me acuerdo cuando en el cine, él escondía el alcohol, porque era alcohólico y no querían que él tomara. Y estando solo en la casa, buscaba por todos lados, todo muy intenso. Cuando volví a casa, estaba mi padre que veía muy poco. Y cuando me preguntó que había hecho, le conté que había visto ‘The Lost Weekend’, que le podía mostrar la mejor escena. Yo debía tener 6 años y me paré (a actuar) con la misma mirada intensa, totalmente concentrado. Y todos empezaron a reírse. Yo no entendía por qué se reían, porque esa fue siempre la misma seriedad con que tomé la actuación”. -¿Es cierto que para House of Gucci aumentó de peso a propósito?- “Sí, ni siquiera sé cómo fue que tomé la decisión de aumentar de peso, supongo que era conveniente... estaba en Los Angeles, en medio de la pandemia y me la pasé comiendo pan. Lo recomiendo para quiénes quieran hacer gimnasia... después (risas)”.

-¿Y es verdad que después le costaba ponerse el vestuario durante el rodaje, por haber subido tanto de peso?- “Hoy ya adelgacé bastante, aunque es demasiado tarde... pero sí, meterme en el vestuario todos los días era mi mejor gimnasia. No me entraba nada. Llegué a necesitar hasta tres personas y entre 30 y 45 minutos para ponerme los pantalones. Incluso tenía sogas atadas para poder entrar por la cintura. Era algo que tuve que repetir una y otra vez”. -¿Hasta qué punto ayuda la apariencia física o el vestuario, para una mejor actuación?- “El vestuario es lo que crea cualquier personaje, de ahí surge el ser humano. Dicen que Michelangelo dijo algo así como un pequeño poema cuando estaba trabajando en la Capilla Sixtina. Dijo: Señor, libérame de mi. Y es lo que todos los actores tratamos de hacer, para expresarnos”. Muy pocos lo saben, pero Robert De Niro había sido originalmente elegido para interpretar el rol del hermano de Al Pacino en “House of Gucci” antes de contratar a Jeremy Irons, cuando él lo rechazó. Por supuesto, hubieran traído los mejores recuerdos de los clásicos de “El Padrino” o la más reciente “The Irishman” donde Pacino además había recibido otra nominación al Oscar (cuando ganó Brad Pitt por ‘Erase una Vez en Hollywood’). Incluso Martin Scorsese estuvo a punto de ser también el director de “House of Gucci”, hasta que finalmente aceptó Ridley Scott. Y los primeros rumores habían señalado también a Angelina Jolie y Leonardo DiCaprio como los protagonistas que terminaron siendo Lady Gaga y Adam Driver (Chris Evans lo hubiese reemplazado en caso de no poder cumplir por otro rodaje). Salma Hayek resultó ser la última elegida, siendo la verdadera dueña de Gucci en la realidad, al estar casada con el CEO, Francois Henri Pinault.

En el cine tampoco cuentan que el verdadero Aldo Gucci que representa Al Pacino, en realidad tuvo tres hijos con su esposa Olwen Price: Giorgio (1921-2020), Paolo (1931-1995), y Roberto (1932-2009), además de otra hija Patricia, que él tuvo con una amante llamada Bruna. A lo largo de los años, Gucci tuvo toda clase de conflictos familiares para controlar el imperio de una marca que hoy ni siquiera le pertenece a nadie de la familia. El final que muestra la historia, el asesinato de Maurizio Gucci, en la realidad tardaron otros dos años en descubrirlo, cuando en 1977, el portero de un hotel llamado Ivano Savioni confesó a la policía que él había presentado a Giuseppina ‘Pina’ Auriemma (Salma Hayek en la ficción) con los verdaderos asesinos Benedetto Ceraulo y Orazio Cicala. Fueron ellos quienes confirmaron en el juicio que Patrizia Reggiani (Lady Gaga) les había pagado para cometer el crimen. ¿el verdadero final? Ella salió de la cárcel en 2016, después de cumplir una condena de 18 años en la cárcel. Y aunque no se ve en el cine, Aldo Gucci también terminó en la cárcel condenado a un año y un día por evasión de impuestos (denunciado por el mismísimo hijo Paolo que Jared Leto interpreta en la ficción). Tampoco se mostró en el cine, pero Aldo falleció a los 84 años de cáncer de próstata en Roma, el 19 de enero de 1990, cinco años antes del asesinato de Maurizio Gucci. -¿Se da cuenta que la actuación de Jared Leto en el rol de su hijo puede llegar a competir contra usted en la categoría Mejor Actor de Reparto?- “Ni te imaginas cómo me sorprendí la primera vez que lo vi caracterizado, se paró al lado mío, hablando con acento italiano, llamándome ‘papá’. Yo me preguntaba: ¿Quién es? Y cuando alguien me dijo que era Jared (Leto), yo no lo podía creer. Me acuerdo que pensé: Me inspiras por completo. Nunca antes me había pasado algo así. El elenco de actores que tuvimos fue extraordinario”.