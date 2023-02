Quieren saltillenses ver a Rihanna cantar con Shakira y Eminem en el Super Bowl

Empatando la misma cifra Eminemen es el otro favorito del público local a que esté en el show con ‘Riri’ por las canciones ‘Love the Way You Lie’ y ‘The Monster’, las cuales fueron un éxito en su momento.

Jay-Z es el otro que pide la audiencia local al ser con quien debutó mundialmente con ‘Umbrella’.

Detrás del esposo de Beyoncé se ubican artistas como Coldplay, Kanye West, Drake, A$ap Rocky, DJ Khaled y Kendrick Lamar.