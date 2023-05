Hernández recordó que debido a que sus ideas en otras agrupaciones no se aterrizaban o llegaban a la realidad dio el paso arriesgado de crear su camino por si solo para hacerse de un nombre serio en la industria.

“El contenido de sus canciones nos gusta porque el corrido no se le adjudica a nadie sino que es habla de música en general de cualquier persona y pienso de que a la gente les va a gustar”, explicó Raúl.

“Gracias a las redes sociales nos dimos cuenta que teníamos que grabar ‘Quiéreme Como Te Quiero’ porque este tema sale que es un cover a mí me gustaba mucho la canté en un show en Cuernavaca, Morelos, alguien la grabó y la subió a Tik Tok llegó a los 2.5 millones de reproducciones”, r ecordó el músico y cantante.

TE PUEDE INTERESAR: Será Galilea Montijo la conductora titular de ‘La Casa de los Famosos México’; va Paul Stanley como habitante

“Ahí prendimos las antenas, le está gustando a la gente esta rola y regresando de la gira ensayamos en Monterrey, la grabamos al otro día le hicimos el video y ya tiene 13 semanas que está con ustedes y pasó los 400 mil oyentes en Spotify en 3 semanas”, contó.

“Es una manera más fácil de llegar a la gente, debemos de trabajar de las dos maneras, no sólo redes sociales sino seguir visitando medios, yendo a shows puertas en diferentes estados de la república también no ha llegado las redes sociales, es fecha que sigo yendo a las ferias y me siguen pidiendo discos”, explicó el cantante al ser cuestionado sobre hacer promoción y estar en contacto con sus fans en redes.