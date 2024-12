¿Rechaza rumores de mala relación? Se despide Romina, hija de Dulce de su mamá con mensaje

El nombre de Romina cobró relevancia, luego del hermetismo que ha mantenido a cerca del fallecimiento de su mamá, al no hacer ningún pronunciamiento público y tomar la decisión de que no se llevaría a cabo ningún velorio.

¿QUÉ DIJO LA HIJA DE DULCE?

Mircoli mostró gratitud a Dios, por la mujer que tuvo como madre, lo que demostró que es creyente, pues tras negarse a realizar las honras funerarias, hubo quien especuló que podría ser debido a que no profesaba ninguna religión.

“No tengo en mi corazón más que agradecimiento a Dios, no pude haber tenido mejor mamá, sé que no hoy no paro de llorar y quizá no pare nunca, pero en estos difíciles momentos, sólo puedo decir gracias”.

Romina también agradeció a su madre su legado y la forma en que la crio, afirmando que, ahora, seguirá viviendo a través del hijo que la joven tuvo con Moisés González.

“Tú me creaste y vivirás en mí, como vivirás a través de mi hijito, que tiene tus mismos ojitos”. dijo.