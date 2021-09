Reese Witherspoon pude presumir de ser la actriz más rica del mundo

Reese no es el nombre, al menos no el único, con el que la actriz vino al mundo el 22 de marzo de 1976 en Nueva Orleans, en Luisiana.

A los siete años comenzó a hacer pequeños trabajos como modelo y, en 1991, con 14 años, obtuvo su primer papel importante en “The Man in the Moon” .

La actriz era una estudiante modelo en muchos aspectos. Según publicó la revista Vogue en 2019, tenía buenas notas, era popular, jugaba al fútbol y era animadora, pero también tenía fama de no morderse la lengua a la hora de decirle a sus profesores qué hacían mal. “S iempre tendí a ser franca con mis opiniones ”, dijo a la revista, “ tanto si eran apropiadas como si no ”.

Por su interpretación de June Carter en la aclamada cinta sobre el cantante Johnny Cash, “ Walk the Line ”, Witherspoon recibió un Oscar a la mejor actriz en 2006 . En 2015 volvió a ser nominada en la misma categoría tras su trabajo en “Wild” , pero en esa ocasión Julianne Moore se llevó la estatuilla a casa. “Mud”, “The Good Lie”, “Wild”, “Hot Pursuit” y “A Wrinkle in Time” figuran también entre los títulos de su filmografía .

FELIZMENTE CASADA CON UN AGENTE DE TALENTOS

Bajo la premisa de que en Hollywood había más espacio y necesidad para historias desarrolladas por mujeres, contadas por mujeres, Hello Sunshine ha albergado títulos como “Big Little Lies”, emitido por HBO; “The Morning Show”, que fue vista por Apple TV; y “Little Fires Everywhere”, pasada por la plataforma Hulu.

La actriz ha trabajado en estas series como coprotagonista junto a Kerry Washington; Jennifer Aniston; Nicole Kidman, con cuya productora, Blossom Films, se asoció para “Big Little Lies”; Zoë Kravtiz; Meryl Streep y Laura Dern, entre otras.

Al margen de los rodajes, la productora, la marca de ropa Draper James, su club de lectura y otras actividades profesionales, Witherspoon lleva una vida familiar con Jim Toth, su marido, y sus tres hijos: Ava, Deacon y Tennessee.