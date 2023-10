¡Regresa María José a Saltillo a vivir la ‘Libertad’ en concierto!

La cantante mexicana María José es sin duda, una de las figuras artísticas con más eco e importancia dentro de la música en español, en especial en México, en donde sencillo, proyecto o aventura artística que emprende es un éxito.

Y este 26 de octubre regresará a Saltillo para estar cerca de sus fanáticos y compartirles de su arte dentro de la gira ‘Libertad’ con la cual ha visitado diversas ciudades del país como Mexicali, Torreón, Zacatecas o Tampico, entre otras más.

Durante una charla con VMÁS, La Josa, no dudó en recordarle a sus fans que traerá toda su música y espectáculo para que juntos vivan la experiencia de un concierto de calidad. “Estoy sumamente contenta de poder regresar con ustedes a Saltillo, la verdad que siempre he sido una ciudad y un lugar que me ha recibido con los brazos abiertos”, dijo la cantante y actriz.