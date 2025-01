Reportan muerte del cineasta y esposo de la actriz Aubrey Plaza, Jeff Baena: se quitó la vida a los 47 años

El cineasta de 47 años estuvo casado con Aubrey Plaza y colaboró en proyectos como Life After Beth y Spin Me Round, se encontraba en una casa de Los Ángeles y fue declarado muerto en el lugar por la policía local, según TMZ.

Hasta la tarde de este sábado trascendió que Baena fue encontrado muerto el viernes en una casa de Los Ángeles, según los registros del médico forense. Las circunstancias no estaban claras. Los registros indicaban que la oficina del médico forense estaba investigando y no incluían información sobre dónde específicamente fue descubierto su cuerpo o la causa de la muerte.

¿QUÉ PASÓ CON AUBREY PLAZA?

Aunque no se tienen detalles de la muerte, Aubrey Plaza, de 40 años, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, una fuente cercana declaró a Deadline que la familia no se encuentra en óptimas condiciones.

“La familia está devastada y pide privacidad en este momento difícil”, apuntó una fuente al medio.

Plaza, de 40 años, se hizo famosa interpretando a ‘April Ludgate’ en la serie de televisión ‘Parks and Recreation’ y fue nominada a un Emmy por su papel en ‘The White Lotus’. La pareja se casó en 2021.