Responde Christian Nodal a sus críticos: ‘lo bonito es irse a dormir con la conciencia tranquila’

El intérprete de 25 años destacó que su lugar seguro son sus fans, con quienes tiene una conexión bonita y especial; él trata de dar amor a quienes lo rodean.

“Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también, entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar”, afirmó.