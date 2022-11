Sale Guillermo Del Toro al rescate de los Ariel; propone diálogo entre autoridades y la AMACC

Agregó que está decidido a involucrarse en la disputa pero para proteger el arte y el cine mexicano. “-nuestro cine- esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro. Yo le entro”, escribió en el hilo para seguir tratando de llegar a un acuerdo.

Y antes de concluir su mensaje aseguró que pretende encontrar soluciones y no culpas. “He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”, expresó el director de la más reciente versión de ‘Pinocho’ y ‘El Gabinete de Curiosidades’.