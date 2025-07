‘Me besó’: Revela Monserrat Oliver detalles de vínculo con María Félix y si intentó conquistarla

Sin embargo, al ser interceptada por reporteros, Oliver disipó cualquier versión que hablara de una relación más allá de la admiración y el respeto . Recordó que el primer acercamiento sucedió cuando María Félix solicitó conocerla en persona, lo que para la conductora representó un gran halago. “Sí tuve el gusto de conocerla con El Candelero ; ella me quiso conocer y me encantó; me sentí súper halagada, me dio un beso en la mano, fue amorosa y hermosa conmigo , no me dio ningún beso en ningún otro lado ni hubo cena con velas, ni nada de lo que se están inventando” , puntualizó.

Además, Oliver aprovechó para negar rotundamente haber protagonizado cenas románticas con velas o besos apasionados con la protagonista de “Doña Bárbara”. “Cuál cena romántica con velas, vean a lo que llegan los chismes por el amor de Dios”, exclamó con un tono entre divertida e indignada.

Una admiración intacta

Para Montserrat Oliver, el vínculo con María Félix siempre estuvo enmarcado en la admiración por su trayectoria y personalidad. “A la Doña la admiro, la he admirado siempre y se me hace la mujer más pantalonuda de su época. Admiro sus agallas, su actuación, su belleza y el día que tuve el placer de conocerla fue una reina conmigo, me besó la mano, pero de ahí a qué me besó otra cosa, qué bárbaros. Si me invitaran a una película, ahí sí (la hubiera besado en los labios)”, dijo entre risas.

Cuando le preguntaron si María Félix intentó conquistarla, Oliver contestó con firmeza: “Pues como una gran estrella que es y encantadora, a quién no conquistaría, ¿no?”.

Y subrayó que en ese momento estaba en pareja y siempre respetó su relación. “Sí estaba en noviazgo, pero no suelo ser así y no creo que le haya gustado, la respeto y la respeté muchísimo y ya no le sigas que me ponen en un lugar en el que no estuve”, remató ante la insistencia de los reporteros.

Yolanda Andrade y su salud

En el mismo encuentro con la prensa, Montserrat Oliver también fue consultada por el estado de salud de Yolanda Andrade, quien ha enfrentado complicaciones derivadas de una enfermedad no especificada.

“Ya mejor, se está recuperando, tiene mucha actitud, le está echando muchas ganas y eso me da mucho gusto. El ánimo es muy importante, pero imagínense tanto tiempo con esa enfermedad que no le dicen que es, que sí, que no, que se siente fatal y cualquiera estaría enojada”.

Oliver admitió que su amiga pasó por un periodo difícil emocionalmente: “Con la situación de la enfermedad yo creo que sí estuvo un momento en el que estaba deprimida, pero hoy la veo mejor de ánimos, echándole muchas ganas y eso me da mucho gusto”.