Saltillense se une a la exhibición ‘Spirit of the Season’ en el Walt Disney Family Museum de San Francisco

Alex Carrillo es un ilustrador saltillense que sigue cosechando éxitos a través del mundo, tan solo unos meses atrás su cortometraje “Express” fue uno de los finalistas en el Roma Short Film Festival 2021 y ganó el primer lugar en el Toronto Indie Filmmakers Festival 2021. Asimismo su libro “Faces A Coloring Book”, se convirtió en un best seller en Amazon justo en la primer semana de su lanzamiento en septiembre de 2020. Ahora, más de un año después, el libro se volvió a colocar entre los más vendidos de la biblioteca en línea. VANGUARDIA platicó con el joven ilustrador saltillense, quien una vez más formó parte de una exhibición en el Walt Disney Family Museum ubicado en San Francisco, California, aunque en esta ocasión en el “Spirit of the Season”.

“A principios de año yo ya había expuesto en este museo en su edición virtual, cuando salió la convocatoria en donde participaron miles y miles de artistas alrededor del mundo y yo enserio quería participar, entonces se me ocurrió hacer 55 personajes de distintas partes del mundo, de diferentes culturas. Este dibujo que hice llamado ‘Unity’ quedó seleccionado, fue mi primer acercamiento al museo de Walt Disney, ahí fue cuando vi mi arte por primera vez a nivel mundial”, comentó el también animador. Sobre su más reciente participación en el museo, Alex afirmó que la esencia fue la misma, aunque el tema fue navideño. “Ya cuando el museo decide abrir sus puertas, vuelvo a participar en la exhibición ‘Spirit of the Season’ de manera presencial, la cual habla sobre las diferentes celebraciones que hay en noviembre, diciembre y enero en todo el mundo. Hablamos de Hanukkah, Navidad, las posadas, Día de Reyes, Diwali... todas estas celebraciones que hay alrededor del mundo, no solo en México y Estados Unidos”, comentó.

Alex aseguró que la inspiración vino de sus memorias al lado de su familia y amigos. “Me gustó mucho el concepto que tenían, porque querían hablar sobre el hecho de guardar recuerdos como celebraciones familiares, entonces a pesar de que todos celebran algo distinto, lo más importante era tener recuerdos, una idea clave en la exhibición. Yo decido participar con dos ilustraciones, uno llamado ‘Temporadas Mágicas, recuerdos mágicos’ y ‘Saludos a los recuerdos’, en donde quise hacer un homenaje a todas estas distintas festividades”, señaló Carrillo. UN RETO CUMPLIDO Estas dos ilustraciones fueron todo un reto para Alex, pues además del trabajo técnico tuvo que investigar sobre las festividades que existen alrededor del mundo para poder ilustrarlas. “(‘Temporadas Mágicas, recuerdos mágicos’) fue la ilustración más difícil que he hecho, porque en esa en específico trate de que resaltaran no solo Navidad, sino las distintas festividades y tuve que investigar muy bien sobre ellas para no faltarle el respeto a ninguna”, aseguró el ilustrador.

Instagram

Alex Carrillo es el único mexicano y latinoamericano que se encuentra presentando sus obras en esta exhibición, por lo que, se siente muy orgulloso de poder representar a Latinoamérica, México y por supuesto, Coahuila y a Saltillo en un contexto internacional. “La gente me decía, es que no se puede vivir del arte, no se puede hacer esto y cuando me lo decían yo dejaba de confiar en mis sueños, pero el mejor consejo que me han dado es que confíe muchísimo en mí y en lo que puedo hacer”, señaló. De sus proyectos a futuro nos comentó que su cortometraje “Express” se encuentra próximo a estrenarse en diciembre, además de estar trabajando en el cortometraje final de su carrera, el cual será dirigido con todo un equipo profesional de animación. Síguelo en: Instagram: @alexcarrillo.art