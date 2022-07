Sandra Echeverría hasta se inyectó cortisona para protagonizar la serie de María Félix

“Me puse a estudiarla, a leer el libro de Enrique Krauze, a ver documentales, tengo un disco duro de 47 películas , la empecé a escuchar noche y día con audífonos para lograr hacer el sonido de su voz. Fue mucho estudio, sobre todo porque fueron muchas épocas y ella era diferente en todas ellas. A mí me toca interpretar a María Félix, desde 1940 hasta el final de sus días, desde que ella tenía 30 años, pero en un principio María no hablaba como cuando tenía 80 años y también, mucha gente conoce su parte pública y su tono de voz cuando hablaba en la televisión, pero pocos conocemos su vida personal ” , relató la también protagonista de “El Clon”.

En la serie que se estrenará el próximo 21 de julio por Vix + (la nueva plataforma de Televisa) se podrán ver las relaciones amorosas de Félix, por ejemplo la de Agustin Lara y Jorge Negrete, la relación complicada que tuvo con su hijo, situaciones por las que llegó a ser conocida como una “mujer de hierro”, que no lloraba ni tenia sentimientos, esa mujer no era “La Doña”, así lo cree Echeverría.

“La gente piensa que no lloraba y que no se rompía con nada y no es cierto. Yo estuve platicando con Luis de Anda y me decía: ‘Yo la veía llorar en el coche y sufrir por su hijo, y un día se trató de suicidar porque se bajó a la mitad del Periférico’. Entonces, queremos realmente enseñar esa parte humana de ella”, mencionó la actriz.

Dado que es una producción que refleja la segunda mitad del siglo XX, se trata de reflejar lo mejor posible este periodo, los vestuarios y también las expresiones, costumbres y hasta la manera de hablar fueron adaptados a la época. Por ello, el trabajo fue agotador e incluso Sandra llegó a tener que recurrir a medicamentos “fueron llamados de 17 a 20 horas, por eso sigo mala, hasta me inyectaron cortisona, no estoy del todo bien, porque fue mucho estrés”, dijo la actriz a Reforma.