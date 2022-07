Livia Brito responde tras las supuestas acusaciones de secuestro contra su novio

La protagonista de la telenovela “Mujer de nadie”, Livia Brito, vuelve a estar en medio del ojo público, ahora por la denuncia legal que enfrenta su novio, el entrenador y nutricionista, Mariano Martinez, por los cargos de secuestro y robo, la cual interpuso el diseñador de moda y asesor de imagen, Enrique Hernández. El diseñador compartió en sus redes algunos videos donde cuenta cómo conoció al novio de Brito, al parecer el entrenador lo citó en su departamento para conocer su trabajo. Ese día ocurrió sin contratiempos pero un día después volvió a buscarlo con el pretexto de que había extraviado unos documentos.

Instagram

Enrique acudió esta vez en su oficina para poder ver las cámaras de seguridad, pero al llegar al lugar, el también influencer y un supuesto primo atacaron al asesor, lo amarraron de pies y manos y lo retuvieron durante varias horas. “Entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos y pies, me quitaron mi celular y yo le preguntó sobre el video, él se fue y me quedé con su supuesto primo y después sacó un cuchillo”, relata Enrique en un video que compartió en Instagram.

Posteriormente, reveló que ambos lo amenazaron y luego mandaron un mensaje a su compañero de casa, desde su teléfono, para avisarle que llegaría tarde y que mandaría a una persona a recoger varias cosas, pero todo fue una trampa para robarle. “Me entregaron mis cosas y me dijeron que iríamos a cenar, pensé que me querían trasladar, me soltaron y mi roomie me dijo que había ido una persona a buscar algo y esa persona salió de mi casa con una mochila con varias cosas de valor, me robaron”, señaló el estilista, quien ya ha denunciado formalmente a Martinez.

Instagram

Livia responde a las acusaciones contra su pareja La actriz cubana pidió a través de redes que no la relacionaran con el tema y aseguró que no conocía al asesor de imagen y lo que él quiere lograr es hacerse famoso utilizando su nombre. “Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama, No es mi stylist, nunca lo contraté. No lo conozco por chat, no he cruzado ninguna palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo. No sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando sólo sé que está usando mi nombre para hacerse famoso”, comentó la protagonista de “La Desalmada”. Sin embargo, esta no es la primera vez que su novio es acusado de robo, hace dos años los dos fueron señalados por agredir fisicamente y robarle la cartera a un paparazzi que les había tomado fotografías.