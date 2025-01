$!Santa Fe Klan exhibe a Maya Nazor por no dejarle ver a su hijo pese a pensión de 250 mil pesos; Nazor responde: ‘No te hagas la víctima’

“Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día ”, afirmó el rapero en una de sus publicaciones.

MAYA NAZOR ACUSA A SANTA FE KLAN DE EJERCER VIOLENCIA ECONÓMICA

En su respuesta, Maya aseguró que nunca ha solicitado la pensión alimenticia y que estaría dispuesta a renunciar a ella si con ello se garantiza la seguridad y estabilidad de su hijo. La influencer también acusó a Santa Fe Klan de ejercer violencia económica, señalando que utiliza la cuestión del dinero como un medio de control y manipulación.

“Yo le he dicho a Ángel que no me dé la pensión, que no me dé ni un peso. Lo único que quiero es proteger a Luka. Porque solamente quiere ejercer violencia económica, y yo no necesito pensión”, enfatizó.

A pesar de sus diferencias, Maya aseguró que su prioridad es el bienestar de su hijo y que hará todo lo posible por defenderlo:

“Voy a defender a mi hijo con garras y con fuerza, porque es lo único que a mí me interesa: que mi hijo esté bien y lo voy a proteger de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone estando con él”.