Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis no apoyarán a Chris Noth tras acusaciones de agresión sexual

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis rompieron el silencio después de que su coprotagonista Chris Noth -mejor conocido como Mr. Big- fuera acusado de agredir sexualmente a varias mujeres. “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, escribieron las actrices de “Sex and the City” en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Como respuesta a las acusaciones, Noth, quien está casado con Tara Wilson desde 2012, negó las acusaciones y calificó ambas situaciones de ‘consensuales’.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, dijo. “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están haciendo esto ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres “.

El viernes pasado, una tercera mujer se presentó con más acusaciones de agresión sexual contra Noth. En un informe publicado por el medio Daily Beast, una mujer que desea permanecer en el anonimato, pero usaba el seudónimo ‘Ava’, le dijo al medio que cuando tenía 18 años, Noth la había agredido sexualmente mientras trabajaba en un restaurante en Nueva York en 2010.