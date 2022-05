Sasha Sokol reaparece y pide desestimar la serie de Timbiriche para ‘no lucrar con ese dolor’

Luego de las acusaciones de la ex timbiriche en contra del productor de telenovelas Luis de Llano, por mantener una relación cuando ella solo era una adolescente de 14 años, mientras que el tenia 39 años. La cantante reapareció ante la prensa y pidió desestimar la serie sobre el grupo Timbiriche, con la esperanza que ninguna televisora comprara los derechos para no lucrar con su historia de abuso.

“Se ha hablado de eso durante muchos años, pero todavía no hay nada en concreto. Ojalá que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor. Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví”, declaró Sasha.

A pesar de no mencionar el nombre de la televisora, la cantante aseguró que la compañía detrás de Timbiriche debería ofrecerle una disculpa, ya que esta fue testigo del abuso que vivió con Luis de Llano. “(La televisora) en lugar de ofrecer una disculpa porque esto sucedió enfrente de sus narices y lo normalizaran de la misma manera, ahora quieran lucrar”, añadió.