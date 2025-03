Se armó la bronca: Arremete mamá de Gala Montes contra Poncho de Nigris por criticar su entrevista con Adrián Marcelo

“A mí no me faltes al respeto, puedes opinar lo que quieras, yo no me meto contigo, pero mugrosos tus hijos. Yo no te tengo miedo chamaquito caguengue, refiérete así a tu familia, a mí háblame de usted, yo a ti no te conozco”, expresó Montes en su mensaje.

Por su parte, Poncho de Nigris insistió en que su mensaje no era una amenaza, sino una advertencia para Adrián Marcelo en caso de que intentara entrevistar a su madre. “Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, escribió el conductor.

De Nigris también aprovechó para reiterar su descontento con la decisión de Crista Montes de aceptar la entrevista con Adrián Marcelo. Consideró que dicha acción representó una traición hacia su hija y que no tenía justificación alguna. “Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se prestó a eso por mierda y por dinero”, sentenció.