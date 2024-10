¡Se consolida como escenario cinematográfico! Llega Coahuila a los cines de México con ‘A Cielo Abierto’ de Guillermo Arriaga

LOS PAISAJES, LA FORTALEZA DE COAHUILA

En 2023, tres películas se filmaron en el segundo semestre del año, entre ellas El Desaire, coproducida por esta casa editorial.

Pero antes de estas producciones, el filme de la familia Arriaga ya estaba tomando forma en tierras coahuilenses, donde los retos de ambientar la historia en los años 90 y los escenarios carreteros fueron parte central de la trama.

”Todo se resolvió muy bien gracias a la variedad de paisajes que ofrece el estado de Coahuila. Sí fue un reto, creo que uno de los más grandes que he tenido, pero todo salió súper bien y se refleja en la pantalla. En algún momento dudé de si Coahuila era la mejor opción, pero me alegra que no me dejaran cambiar de opinión. El resultado está a la vista: se siente, se huele, y creo que no quedó nada mal”, agregó Núñez.