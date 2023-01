¿Se estancaron los spin-offs de Game of Thrones? George RR Martin tiene su opinión

House of the Dragon fue un gran éxito de público, al menos según las meras cifras y más allá de críticas y comentarios: el final de temporada incluso superó los ratings del de la serie madre Game of Thrones, lo que sería un buen augurio. para el futuro de la franquicia, que además vio la renovación instantánea de la serie para una segunda temporada.

Sin embargo, se habían anunciado varios otros spin-offs, pero por el momento no se sabe qué pasará con ellos. El autor de la saga, George RR Martin, aclaraba la situación en un reciente comunicado.

Algunos spin-offs avanzan más rápido que otras, como es habitual. Nadie ha recibido la aprobación final por el momento, pero lo estamos esperando... tal vez pronto [tendremos noticias]. [Un par de proyectos] han sido archivados, pero puedes sacar algo de un archivo con la misma facilidad con la que lo devuelves [en inglés usamos la metáfora, más apropiada en el ejemplo, de la estantería, ed]. Claro, todos los cambios por los que está pasando HBO nos están impactando, sin duda.

Martin se refiere claramente a los numerosos recortes en las producciones de HBO (y de Warner Bros. en general) tras la fusión entre WB y Discovery, que supuso la cancelación de numerosos proyectos, algunos ya en marcha.

Pero, ¿cuáles serían estos infames spin-offs? La más cercana a su finalización podría ser la secuela protagonizada por Jon Snow, sobre la que el mismo intérprete del personaje, Kit Harington, ha compartido algunas consideraciones (hablamos de ello aquí ). The Long Night , ambientada 5000 años antes, cuyo piloto protagonizado por Naomi Watts se filmó en el periodo previo a la pandemia, ya no estaba disponible : piloto destrozado sin demasiados cumplidos.

Desaparecieron totalmente del radar también The Tales of Dunk and Egg (con las aventuras de Sir Duncan the Tall y Aegon Targaryen) y la precuela protagonizada por un joven Robert Baratheon . Fondo de pulgas también, ambientada en los barrios bajos de King’s Landing, nunca pasaría de ser una mera propuesta, considerada y luego rápidamente rechazada.

¿Lo que queda? 10,000 Ships , que se enfoca en la princesa guerrera Nymeria de House Martell, y 9 Voyages, con Lord Corlys Velaryon, ya visto en House of the Dragon. Además, no olvidemos los tres proyectos animados: dos están completamente envueltos en misterio, el tercero estaría ambientado en el Imperio Dorado de Yi Ti, una región del continente de Essos en el extremo sureste del mundo conocido. Es uno de los lugares más antiguos y de las sociedades más avanzadas de toda la tradición de Juego de Tronos, inspirado en la China imperial, pero en la serie de televisión de HBO apenas se menciona.

Inspirada en la novela “Fire and Blood” de George RR Martin, co-creador y uno de los productores ejecutivos, y ambientada 200 años antes de los eventos mencionados en la serie madre, House of the Dragon.