Se mantiene firme Cynthia Klitbo y demanda a Juan Vidal por violencia en su noviazgo

Por su parte, la mexicana se negó a hablar de su ex por el proceso legal que lleva y porque “mi carrera habla por mí”, pues comenzó como actriz en 1980. “Yo no he parado”, fue lo que la actriz dijo, pues además de estar constantemente trabajando y pese a los divorcios que ha tenido, nada la detiene.

¿ALEJADA O DESCONOCE A NIURKA?

Anuncio

Y es que, incluso, Cynthia Klitbo prefiere desconocer a la cubana Niurka, pues es la actual novia de Juan Vidal, y quien ha despotricado contra ella por la denuncia. “Yo no conozco a la señora... mi trabajo dice todo lo que soy y no me gustan los chismes”.

TE PUEDE INTERESAR: Pondrá ritmo J Balvin con su reguetón a la NFL en el kick-off de la temporada

Por su parte Romina, la hija de Niurka dijo Milenio que veía feliz a su madre, mientras aseguró no meterse en la disputa pública que tiene con Klitbo ya que es una señora que “respeta mucho”.

Anuncio

“No me meto en cosas que no sé, en personas que realmente no conozco. Siempre voy a apoyar a mi madre, pero también le debo mucho respeto a la señora Cynthia, no me ha dicho nada, mucho respeto hacia la señora”, aseguró la bailarina y actriz. (Con información de El Universal y Milenio)