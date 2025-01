¿Se retira? ¿Ahora será actor? Asegura The Weeknd que ya cerrará su ciclo musical y podría dejar su carrera

“Es un estado mental en el que tengo que entrar y que ya no deseo. Siento que conlleva tanto. Tienes una personalidad, pero luego tienes la competencia. Se convierte en una carrera de ratas: más elogios, más éxito, más espectáculos, más álbumes, más premios y más números uno. Nunca termina hasta que lo terminas”, dijo el intérprete de ‘Save Your Tears’ a Variety

Según entre las razones explicadas, ser The Weeknd ya no le representa un reto y considera que todo lo dicho con este personaje ya se ha dicho.

Como un balde de agua fría cayó la noticia que dio a conocer The Weeknd este fin de semana en donde en sus palabras estaba listo para dejar ir la carrera musical que creó no sólo con ese nombre y estilo, sino para presentarse en la industria como Abel Makkonen Tesfaye, su nombre e identidad real.

¿QUÉ DIJO THE WEEKND?

El cantante canadiense espera dar el gran paso en cuanto cierre el proyecto doble: Hurry Up Tomorrow, que consta de un disco y una cinta a estrenarse el 24 de enero y el 16 de mayo, respectivamente.

“No creo que pueda dejar de hacer eso ( la música), pero todo tiene que sentirse como un desafío. Y para mí, en este momento, The Weeknd, sea lo que sea, ya está dominado. Nadie va a hacer The Weeknd mejor que yo, y yo no voy a hacerlo mejor de lo que es ahora. Creo que he superado todos los desafíos como este personaje, y es por eso que estoy realmente emocionado por esta película, porque me encanta este desafío”, dijo el creador de la muy fracasada serie ‘The Idol’.