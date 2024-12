The Weeknd: el misterioso rey de Spotify

“Pienso en rendirme todos los días... Pero también encuentro un propósito a diario”. Así lo confesaba The Weeknd en su entrevista con Billboard Brasil, en relación a su reciente colaboración con la artista latina Anitta.

En marzo de 2011 llegó ‘House of Balloons’, su primer mixtape. Abel lo subió a su sitio web de manera gratuita y fue positivamente valorado por la crítica. En julio de ese mismo año, hizo su primera gira y en agosto lanzó su segundo mixtape , ‘Thursday’. El tercero, ‘Echoes of Silence’, vio la luz en noviembre.

A partir de ahí, Tesfaye fue viviendo de un lado a otro durante los siguientes años, y empezó a escribir canciones. Canciones como ‘What You Need’, ‘Loft Music’, y ‘The Morning’ que, a partir de 2010, decidió subir a Youtube pero sin mostrar su rostro, ocultando su verdadera identidad bajo ese pseudónimo que ahora es de renombre.

Su infancia fue, por tanto, complicada y, de hecho, probó la marihuana a los 11 años. Después le siguieron otras drogas, desde analgésicos a cocaína pasando por la ketamina: “nunca necesité desintoxicarme, pero era adicto en el sentido de no querer pasar un día sin colocarme” , dijo a GQ.

Reinar en Spotify sin hacerlo en Redes Sociales.

Pero fue en 2012, con su gira estadounidense y con el álbum recopilatorio ‘Trilogy’, en el que incluía remasterizaciones de sus anteriores temas, que The Weeknd dio un paso más en su camino hacia la fama internacional.

A partir de ahí, el resto ya es historia, con una discografía que inició con su primer álbum de estudio, ‘Kiss Land’ (2013). Después llegaron ‘Beauty Behind The Madness’ (2015), ‘Starboy’ (2016), ‘After Hours’ (2020) y ‘Dawn FM ‘ (2022). Su próximo álbum, previsto para 2025, será ‘Hurry Up Tomorrow’.

Desde entonces, The Weeknd ha ganado 4 Grammys y es el cuarto artista más galardonado de los Billboard Awards, con 20 de ellos, además de haber sido nominado a un Óscar por su canción ‘Earned It’ de la banda sonora de ‘Fifty Shades of Grey’ (2015).

Y es que el artista ha sido, además, uno de los reyes de Spotify del año. Durante algunos meses logró ser el artista más escuchado de la plataforma, rondando los 120 millones de oyentes, destronando a Taylor Swift, Billie Eilish y Lady Gaga. Ahora es el segundo, solo por debajo de Bruno Mars.

Un detalle muy curioso teniendo en cuenta que Tesfaye está lejos de las cifras de búsquedas en internet y seguidores con los que cuentan Billie Eilish o Taylor Swift, pero sin embargo ha logrado vencerlas en las plataformas de streaming.

Romances célebres y desafíos personales.

En cuanto a su vida personal, de 2015 a 2016 Abel mantuvo una relación con la modelo Bella Hadid. En 2017 estuvo saliendo con Selena Gomez y después de eso se le vinculó románticamente con la modelo Yovanna Ventura.

En 2018 regresó junto a Bella Hadid, pero volvieron a romper en 2019. Después, hubo rumores sobre una posible aventura con Angelina Jolie, con la DJ Chantel Jeffries e, incluso, en 2020 se habló de una posible relación con Rosalía.

En 2022 empezaron las especulaciones acerca de un romance con la DJ Simi Khadra, y fueron vistos y su relación se confirmó en 2023 y en marzo de 2024 comenzaron a circular rumores de su posible compromiso.

Pero Tesfaye, que supo mantener en su momento su rostro e identidad ocultos, tampoco alimenta demasiado a la prensa del corazón. Las relaciones que más promociona son las musicales, como su reciente colaboración con la brasileña Anitta, ‘Sao Paulo’; o su experiencia inmersiva exclusiva con Apple, ‘Open Hearts’.

Y es que las dificultades que enfrentó en su infancia le acompañan todavía en la cima: “Tengo una batalla constante con mi ansiedad y siento que nunca desaparece”, dijo en su entrevista con Billboard Brasil, “estoy aprendiendo a controlarla, pero he comprendido que forma parte de mi vida y no puedo escapar de ella”.

Porque “el mayor desafío es no saber si estás hecho para esto, si este es tu destino”, explicó The Weeknd. Y en su caso, está claro que ha enfrentado ese desafío con éxito y que su destino era estar entre los grandes de la música, como indica su corona de plata en Spotify.