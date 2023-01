Según esos perfiles la información provenía de un insider desde Corea del sur y aseguraban que Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé se mudaban casi al lado... a The Black Label , empresa de su productor musical Teddy Park.

Mientras otros aseguraban que la despedida no era larga ya que se sabe que YG es subsidiaria en menor cantidad , de la empresa de Teddy Park.

Las especulaciones no se dejaban esperar y los fanáticos algunos contentos por la decisión otros aseguraban que sería lo peor para la banda ya que los presupuestos e influencias de YG se quedarían atrás.

¿SÍ O NO?

EL MENSAJE

Algo que cambió todo y dio pie a que la teoría de su salida era cierta fue el anuncio de YG: la presentación de un nuevo grupo femenino, pero de 7 integrantes.

El poster de las chicas y nuevas idols se mostró con el mensaje “YG NEXT MOVEMENT” junto al hashtag “muy pronto” y provocó que los fanáticos aseguraban que la salida de BLACKPINK tenía una respuesta oficial de la empresa.

Sin embargo, algunos sitios especialistas en noticias de K-pop aseguraron que YG difundió una declaración en aquel país en donde pedía no hacer caso a los rumores falsos y que esa noticia no podía ser cierta ya que ellas no habían terminado contrato con la empresa que las vio nacer.