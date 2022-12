DESDE LA PISTA DE BAILE

Y para quienes han perreado en la pista de baile desde hace décadas, el año también dejó un aire de nostalgia ya que muchos de sus primeros astros dejaron el micrófono a las nuevas generaciones.

“Agradecido por todo lo que hicieron por el género, tú sabes que realmente sin ellos no hubiéramos estado aquí... Y de lo nuevo también me siento increíble”, dijo el astro urbano panameño Sech a The Associated Press en la Ciudad de México tras el lanzamiento de su EP “Ya casi vienen”. “Yo sé que el género va a seguir creciendo y es algo bien loco, no hay un freno, no hay un límite, no hay una barrera”.