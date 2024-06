Se va la ícono de los ochenta... Cyndi Lauper se retirará de los escenarios con una gira

La década de 1980 se caracterizó por un tema específico que se ha incrustado en la cultura popular y que catapultó a la cantante Cyndi Lauper al estrellato, junto a su álbum ‘She’s So Unusual’, que marcó un hito en la historia de la música pop.

Esta trayectoria marcada por el tema ‘Girls Just Want to Have Fun’ encontrará su conclusión más de 40 años después de que el sencillo vio la luz, con una gira de nombre similar, donde la cantante dará sus últimos shows junto a invitados.

La despedida de la ícono de la música la llevará por algunos recintos en Canadá y Estados Unidos, donde finalizará en diciembre de 2024, con al menos 22 fechas confirmadas por la empresa Live Nation.