¡Ganó el amor! Captan a Jennifer López junto a Ben Affleck tras rumores de divorcio

Las alarmas sonaron para los seguidores de dicha pareja, que también se percataron de que cada intérprete vivía separado del otro , además de no haber sido vistos juntos durante mucho tiempo.

Jennifer Lopez & Ben Affleck In Los Angeles 😍 pic.twitter.com/kFxYS9pUYl

Desde un lenguaje corporal distante , hasta evitar besos en público , la breve aparición de los famosos parece indicar que se encuentran en un punto de tensión en su matrimonio, aunque aún no se sabe el motivo.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in Los Angeles today. pic.twitter.com/aQtojbdxnD

Aunque no hay declaraciones oficiales, se sabe que el matrimonio puede estar pasando por una etapa de consolidación de proyectos , tal como apunta el reciente estreno de ‘Atlas’ de Netflix , donde JLO es protagonista.

Sin embargo, la agitada carrera de la cantante de ‘Cambia el paso’ también ameritó un descanso para la vocalista, que recientemente decidió apegarse más a al vida familiar, cancelando su gira This is me... Live’.