PRUEBAS

Pero eso no fue todo, la chica también señaló que tenía varias pruebas para sustentar sus declaraciones, incluso pidió a los usuarios que la ayudaran a comunicarse con Becky para mostrárselas: “Becky, tu novio te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo España. Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo, no lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado. Escríbeme y verás que no miento”, expresó.

Como parte de las supuestas evidencias en contra del futbolista, la misteriosa mujer publicó un video donde se puede ver a Lletget en un club de aquella ciudad, lugar al que, aparentemente, habrían ido juntos; además, sacó a la luz un mensaje de voz en el que, presuntamente, el jugador del FC Dallas admite la infidelidad y hasta le pide perdón: “Estoy en una relación y ahora me siento mal, perdóname”, se le oye decir.

Cabe destacar que luego de que estas publicaciones se hicieran virales, la cuenta de Instagram ya fue eliminada y hasta el momento, ni Becky ni su todavía prometido se han pronunciado al respecto.