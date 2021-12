Señalan que la familia de Vicente Fernández mintió sobre la fecha de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- El locutor Gustavo Alvite Martín, compadre y amigo del cantante Vicente Fernández, dijo que se mintió sobre la fecha del deceso del ídolo de la música ranchera, ya que habría muerto un día antes del 12 de diciembre.

En una publicación de Facebook titulada “Nada menos que todo un hombre”, Alvite Martín se refirió a la noche del domingo 12 como fecha “oficial” del fallecimiento de su amigo por más de 50 años, Vicente Fernández Gómez. “Y sí, tengo muuuchas cosas que platicar de esta historia. Lo voy a hacer, pero no ahora”, indicó.

“La teatralidad y sensacionalismo con que la familia maneja la situación, al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”.

Contó que la última vez que lo vio, le dijo: “Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena”. Él –abundó-- vivió sus encierros antes de sus actuaciones importantes. “Como un lobo, me decía”. Y manifestó la admiración que sentía “todavía más” por él.

“Su imagen, su voz y el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad física. Le ordenaron a Juan José, su asistente, que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más. Mis amigos me decían: ‘ve a buscarlo’. Nunca fui”, se quejó.

Tras mencionar que tuvo un altercado con Gerardo Fernández, hijo del cantante, “y no había necesidad de otro”, recordó que acompañó al ‘Charro de Huentitán’ a muchos lados dentro y fuera del país, porque fue su decisión, porque sabía quién era, “sin nómina”, su único interés era servir a la gente a través de la estación que lo hizo, Radio Sinfonola, 1410 am.

“Él lo reconoció siempre... y la gente también. Dejar las luces y el escenario y ya no escuchar el grito y el aplauso aceleraron los males. ‘Quien deja de trabajar, empieza a morir’, reza la sabiduría popular”, escribió.

De igual manera, indicó que los añejos periodistas, conductores de televisión, dijeron que la TV lo hizo. “Eso tampoco le hubiera gustado, porque él no mentía. Era definitivo, no le daba vueltas a nada. Todos los medios hablaron de Vicente hoy, unos peor que otros. Sin conocimiento ni interés. Leyeron el internet. Me hicieron varias entrevistas. Yo les daba ‘la nota’ y no se dieron cuenta. Me dio más pena a mí”, reconoció.

Luego de mencionar que no falleció el 12 de diciembre y criticar a la familia por hacer de su muerte un espectáculo mediático, contó que todavía nadie le cree que “sus profundas emociones” agravaron los padecimientos de Vicente Fernández.

“Ya había satisfecho y desbordado sus sueños y su fortuna, pero tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando. Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio. Su proximidad. Quería ser el ‘Tata’, pero entonces la fortuna ya se había apropiado de las voluntades... y los intereses ganaron a los cariños”.

Y aseguró que no pudo culminar con éxito su intención primigenia: familia, fortuna y paz.

“Reviso lo que escribo y me doy cuenta de que mi emoción salta en los párrafos, pero así me lo dictó mi estado de ánimo. Vicente, querido amigo, tu debiste decidir hasta el final, hasta tu velorio, tal cual lo dijiste aquella noche de la inauguración de la arena Vicente Fernández Gómez.

“Desde que te conocí me di cuenta de que tú sabías cómo, cuándo, a qué hora, con quién, cuánto, por qué y para qué. Nunca buscaste la teatralidad, el relumbrón ni el sensacionalismo. Criterios vanos y vacíos de los mercadotécnicos. Merecías partir como viviste, haciendo honor a la frase de Miguel de Unamuno: ‘Nada menos que todo un hombre’. Que Dios te tenga en su paz, querido amigo”.

