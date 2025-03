¡Será ‘La Bruja Blanca’! Quiere Greta Gerwig a Charli XCX como villana del remake de ‘Narnia’ de Netflix

Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de Netflix, Gerwig o los representantes de la artista. Sin embargo el rumor ya en redes sociales ha hecho revuelo precisamente por los fanáticos de la intérprete de ‘Guess’.

¿QUÉ PASÓ CON CHARLI XCX?

La noticia surge en un momento en el que Charli XCX ha expandido su trayectoria hacia la actuación. La intérprete de ‘Speed Drive’, quien recientemente ganó cinco premios Brit, ha sido parte de diversas producciones cinematográficas, como The Gallerist de Cathy Yan, Sacrifice de Romain Gavras y I Want Your Sex de Gregg Araki.

También participó en la película independiente Erupcja, dirigida por Pete Ohs, donde además de actuar, fungió como coproductora junto con Jeremy O. Harris.

Gerwig, quien fue confirmada como directora de al menos dos películas de Narnia, ha expresado que asumir este proyecto representa un reto. En entrevistas previas, mencionó que siente “terror” ante la tarea de adaptar la saga de C.S. Lewis, una de las más icónicas de la literatura fantástica.