Da Moisés Arizmendi vida a un ‘policía malo’ entre corrupción, periodismo y suspenso en ‘Horario Estelar’

“Fundamentalmente para mi fue que el público de la televisión me haya visto en ese registro de personaje, yo ya había echo este tipo de personaje en teatro, y me basé mucho en él, saqué mucho de su forma de hablar digamos del chilango ñero, con los escritos me ayudaron a crear un personaje que ojalá al público le guste además para que me abra la puerta a interpretar otro tipo de personajes”, agregó.

Dijo que disfrutó la etapa de grabaciones junto a su director de escena. “Albureábamos checábamos el diálogo, ensuciábamos un poco la línea de texto y jugábamos un poco al policía bueno y malo y este es el policía malo. ojalá que a la gente le guste y reciba oportunidad en papeles de esa línea”, expresó.