Debuta este viernes la serie ‘Profe Infiltrado’ apostándole al humor y crítica en VIX

Natalia: Yo preparé una ‘Sofía’ dulce con todo ese lado que casi nunca quiero conectar, ese meloso y a veces no me entendía mucho con él, pero es muy poderoso y el personaje se ve como una maestra que está conectado con este lado dulce y maternal, y puede lograr conectar con la gente y hacer avances en un mundo que además se plantea el ‘Profe infiltrado’, es un mundo bastante decadente donde los valores no están situados en el lugar correcto y esta maestra sigue siendo idealista y sigue creyendo que puede hacer mejor su propio Universo. La planteé un poco parecida pues sí a maestros que considero que son positivos y en la época que mi mamá fue profesora.

¿CUÁL ES SU PERSONAJE FAVORITO?

Sebastián: A mi me gusta fuera de Memo, el de ‘Ochandio’ el personaje del rey de la fayuca, porque a parte lo amo como actor y siento que me da mucha ternura, porque de ser un tipo que le puede poner una waflera a alguien y al mismo tiempo ser el único papá que va a la junta de papás de la escuela de su hija, y a la vez quiere conectar con su hija, pero a la vez no sabe cómo, me da mucha ternura ese personaje

Natalia: Lo de Memo es una obviedad, este profesor de deportes que hace es increíble, pero todo el plantel de maestros es un acierto, las típicas maestras ‘Katy y Paty’ que son como unas chismosas siempre están juntas, pero son como estos personajes juiciosos, el personaje de Marimar Vega está increíble y creo que todo lo de los maestros fue un gran acierto, y le da un plus al universo de la escuela, están increíbles todos.