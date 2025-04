Caso de Doña Carlota: Defensa busca ‘legítima defensa’ por homicidio de dos hombres en Chalco

Durante este 9 de abril se celebrará una audiencia en la que un juez determinará si ‘Doña Carlota’, apodada en redes sociales como ‘La abuelita asesina de Chalco’, será vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado y en grado de tentativa, luego de matar a dos sujetos en dicho municipio del Estado de México.

Previo a esta reunión, el abogado defensor Hugo Osorio tuvo una entrevista con la comunicadora Azucena Uresti, en la que mencionó que se buscará el argumento de ‘legítima defensa’. En este sentido, reveló que el video difundido sobre el ataque armado del 1 de abril está incompleto.

“Nosotros tenemos una videograbación, tal vez un poquito más completa de la que está en redes sociales. Haciendo el análisis de manera minuciosa junto con peritos, se logra establecer y se escucha precisamente esos disparos previos. Es por eso que la señora Carlota, junto con su hijo, sacan las armas de fuego”, declaró el abogado.

Asimismo, defendió que la principal intención de la adulta de 74 años de edad no era cometer homicidio: “La intención no es privar de la vida. Previamente a ello, habían acudido de forma pacífica. Estas personas me comentan que en su momento las habían amenazado. Entonces nada más era ir de forma precavida, también tomando las medidas necesarias con estos objetos bélicos.”