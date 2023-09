Entrevista con la actriz Paty Díaz; ‘encanta’ al público traición y amor de ‘Nadie Como Tú’

“Me siento bendecida, afortunada por interpretar un personaje con una carga emocional, con una gran historia, muy dolorosa que ha vivido en un duelo desde que nace con una pérdida constante. Es una mujer que se siente muy sola y, a la vez, muy amorosa, que inconscientemente la lleva a hacer algo indebido muy grave. No es una mujer mala, pero el mismo dolor de los seres humanos nos hace hacer cosas indebidas por no saber canalizar, trabajar, sanar eso que a veces guardamos por bastante tiempo”.

¿CUÁL FUE TU RETO EN ESTE PROYECTO? “

El reto es ese, porque es muchas cosas que no soy yo, y otras sí, porque soy una mamá muy amorosa, muy protectora, y yo soy así. Pero por otro lado, jamás haría un acto criminal, robaría a un ser humano o a una niña, y es un reto muy fuerte”. Aseguró que dar vida a esta mujer llena de secretos y con carga emocional le exigió como actriz más que simplemente llegar a interpretarla.

“Me puso a trabajar mucho este personaje, me puso a estudiar, a leer e investigar para interpretarla porque se le tienen que poner cosas al personaje que yo no soy. Ese es el reto que no eres”, dijo emocionada.