¿Eres fan de ‘El Juego del Calamar’? Esta es la historia Carla Fernanda Ávila, la mexicana que participa en la serie

14 horas separan a México de Carla Fernanda Ávila, una actriz y modelo mexicana que desde hace cuatro años se abre camino en la industria del cine y la televisión en Corea del Sur, sí, en Corea del Sur. Con tan solo 28 años, la originaria de Guadalajara, Jalisco es la estrella de un programa de concursos, y por si fuera poco, se ha vuelto viral en México por su participación en la serie más vista en la historia de Netflix, “El Juego del Calamar”. “La verdad sabía muy poquitos detalles sobre la serie cuando participé en ella, pensé en que sería solo para aquí, no sabía que la iban a sacar en todo el mundo. En Corea del Sur es todo un fenómeno, lo ves en las calles, en la gente, en Instagram, en las personas comentando y haciendo trivias y acertijos, incluso comprando el dulce de la serie. Pero un día entré a Facebook y me di cuenta que todo el mundo hablaba de ella, y dije: ¡Oh Dios! O sea sí pegó, sí pegó. Fue una sorpresa”, comentó la actriz en entrevista con VANGUARDIA desde Corea del Sur.

A pesar de haber participado en otras producciones como “Barrenderos Espaciales” en donde interpreta a una villana, también de Netflix y algunos comerciales, este es el primero de sus trabajos que llega hasta nuestro continente, lo que llena de orgullo a Carla Fernanda, quien imaginó todo menos convertirse en actriz al otro lado del mundo cuando se fue a Asia en 2017 para estudiar una segunda carrera. “Yo no vine con el plan de ser actriz aquí en Corea del Sur, yo vine con el plan de estudiar una segunda carrera, pero el destino tuvo otras ideas y se me presentó la oportunidad, y dije: ¿Por qué no? Me la jugué y tomé esa oportunidad de trabajarlo y no ha sido fácil, pero ahí vamos poco a poquito, estudié un poco de japonés y por nueve meses coreano, el cual sigo aprendiendo”, agregó Ávila. La tapatía es una de las chicas que aparece en el capítulo 7 de “El Juego del Calamar”, específicamente en la ‘Sala VIP’. Para este trabajo, Carla Fernanda pasó más de seis horas en maquillaje, no podía moverse mucho y mucho menos ir al baño. Sin embargo, la mexicana califica esta experiencia como única, pues tanto la producción como el set de grabación eran un “sueño hecho realidad”.

“La producción fue perfecta, había muchos profesionales al cuidado de nosotros, preocupados porque no nos diera frío y estuviéramos cómodos, pero al final de cuentas no nos podíamos cubrir porque nos derretíamos o podíamos embarrar toda la pintura. El set estaba increíble, era muy impresionante, fue un trabajo de tres días, empezábamos desde las 6 de la mañana hasta las 11 con pequeños ratos para estirar o como para que las maquillistas también descansaran, prácticamente teníamos una maquillista por modelo más o menos, entonces eran 10 maquillistas”, señaló Carla sobre su experiencia en el set de la serie. Esta producción también le permitió a Ávila conocer a otros actores, como Rama Vallury (quien interpreta a Ali), y Wi Ha-joon, quien saltó a la fama a nivel mundial por su participación en la serie de Netflix, “El Amor es un Capítulo Aparte”, y por supuesto, por su interpretación del policía Joon-ho en “El Juego del Calamar”. “Somos amigos, me ha tocado platicar con él ya fuera de trabajo, y he escuchado su historia y sé lo mucho que le ha costado estar en donde está. Justo antes de que saliera el juego del calamar, sacó una película y fui a verla con alguien que estuvo trabajando con él, uno de vestuario, y le mandamos foto y le hablamos al terminar de ver la película. Es muy impresionante, el es súper risueño, es amable y por eso es muy fuerte verlo en este personaje tan oscuro de asesino, y dices: Órale, que cambio”, platicó Carla Fernanda sobre su experiencia al lado de Wi Ha-joon.

¿REALIDAD O FICCIÓN? En los últimos años, la cultura surcoreana ha tenido un fuerte acercamiento con Occidente, todo gracias a sus estrellas de K-Pop y a sus dramas coreanos. Por ello, no es raro que “El Juego del Calamar” se haya convertido en todo un éxito a nivel mundial, en poco más de una semana superó las barreras culturales y lingüísticas y alcanzó la primera posición en popularidad en 90 países, desde Qatar y Omán hasta Ecuador y Bolivia. Pero ¿qué tanto tiene que ver esta historia con la realidad de Corea del Sur? “Yo no sabía mucho sobre el tema, me lo comentó una vez un coreano, hay muchos prestamistas, esas personas que te prestan dinero y después te cobran muchos intereses, y creo que sale en el primer capítulo muy claro. En Corea del Sur hay calcomanías con sus números en los baños del transporte publico y en los teléfonos públicos, esta es una sociedad muy competitiva, y que tienen una necesidad de trabajar y trabajar, y creen que si no tienen el dinero de sobra no pueden salir de donde están”, aseguró.

Para Carla Fernanda, la serie es una crítica a la sociedad capitalista surcoreana, la cual incluso se puede relacionar con varios otros países que cuentan con el mismo modelo. En la serie, podemos ver las divisiones socioeconómicas de la población, la desigualdad de ingresos, la explotación de los ricos hacia las personas con menos recursos y la desesperación de la clase trabajadora de Corea del Sur por sobrevivir. Carla Fernanda conoce de cerca esta situación, incluso se ha percatado de lo competitivos que son los surcoreanos y lo complicado que es relacionarse con alguien sentimentalmente. “Me tocó que una vez que un chico me dijera que le gustaba, pero que estaba muy ocupado en el trabajo. Recuerdo que me dijo: Ahorita no puedo hablar contigo porque tengo que trabajar, y yo le dije: No te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo nada, o sea tienes tu casa tienes carro, ¿que más necesitas? En nuestra cultura estamos acostumbrados a construir nuestro futuro en conjunto, y ellos tienen que estar hasta en la cima para estar con alguien, entonces es muy interesante verlo”, puntualizó la actriz.