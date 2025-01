‘A mí también me cag*’: cancelan a Karime Pindter por criticar peso de Selena Gómez y ser ‘team Hailey’

Durante el podcast, Karime también dejó clara su preferencia por Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, exnovio de Selena, y expresó su desacuerdo con la cantante. “Amo como bufas a la Selena Gómez, a mí también me caga”, declaró Pindter, para luego añadir que, en su opinión, Selena debería considerar tratamientos como el Ozempic o un bypass para perder peso, en referencia a la enfermedad que la cantante padece.

Las declaraciones de Karime Pindter no tardaron en generar revuelo en redes sociales, especialmente cuando recomendó el uso del medicamento Ozempic a Selena Gómez para que pudiera perder peso. Recordemos que Selena fue diagnosticada con Lupus en 2015, una enfermedad crónica e incurable que afecta diversas partes del cuerpo y puede tener un impacto significativo en el estado emocional de quienes la padecen.

“Amo como bufas a la Selena Gómez, a mí también me caga”, dijo Pindter, para luego hacer evidente su preferencia por Hailey Bieber. “La verdad yo amo a Hailey Bieber, trae la percha, la otra fodongona qué cree, qué pide (...) ‘Está enferma’, eso qué tiene que ver, mamacita, Ozempic, bypass. Y no me quieran cancelar, yo he pasado por todo”, agregó, haciendo alusión a su propio pasado.