Habrá ‘Emily en París’... y en Roma ¡Confirma Netflix quinta temporada de la serie!

La incertidumbre que dejó la cuarta temporada de ‘Emily in Paris ’ tras la llegada de las dos partes no será permanente ya que Netflix anunció este lunes que su exitoso show regresará para un año más.

“Estamos encantados con la increíble respuesta a esta temporada de Emily in Paris y emocionados de regresar para una quinta para continuar las aventuras de Emily en Roma y París”, señaló el creador del programa, Darren Star, en un comunicado de Netflix.

“Emily tendrá presencia en Roma, pero eso no significa que no vaya a estar en París”, añadió Star, famoso por crear series exitosas como Beverly Hills, 90210, Melrose Place y Sex and the City. (Con información de Reforma)