¡Legado en la música! Muere Tito Jackson, miembro de los ‘Jackson 5’ y hermano del Rey del Pop

Los Jackson 5, uno de los últimos grandes grupos lanzados a través del imperio Motown de Berry Gordy, incluían a los hermanos adolescentes y preadolescentes Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y el vocalista Michael. Gordy los contrató a finales de la década de 1960, cuando el poder de Motown estaba decayendo y los gustos estaban cambiando del pop-soul de Motown a los sonidos más funky de Sly and the Family Stone.

“I Want You Back”, el gran éxito del grupo, se inspiró abiertamente en Sly and the Family Stone y encabezó las listas de éxitos en 1969. Los Jackson siguieron con tres canciones en el primer puesto de las listas de popularidad “ABC”, “The Love You Save” y “I’ll Be There”, y también llegaron al top 5 con “Mama’s Pearl” y “Never Can Say Goodbye”.