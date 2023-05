Jessica Díaz, la nueva villana de la televisión mexicana en ‘Pienso en Ti’

En e l proyecto que protagoniza junto a David Zepeda y Dulce María , Díaz da vida a la talentosa pero caprichosa e inteligente ‘Jeanine’ quien a toda costa no sólo quiere ser una famosa cantante en la historia sino sacar de la jugada a Emilia y recuperar el amor de Ángel.

“Yo he sido villana en la historia de Emilia, pero ella en la mía, el la llega de su pueblo a luchar por sus sueños y se mete en mi relación”, justifica Díaz entre risas.

“Me gusta mucho en la calle como la gente se expresa además a de hablar de mi trabajo y verlos los frutos tan bonitos como expresa la gente, me dice oye ¿Quién es el malo porque hay una disyuntiva de quien está haciendo el mal?”, mencionó

La actriz que tiene en su carrera proyectos como ‘Amar a Muerte’, ‘Simplemente María’ o ‘como Tú No Hay Dos’ d ijo que algo bien recibido por ella son los comentarios del público en la calle.

Explicó que resulta bueno para ella que este sea el tercer proyecto que comparte con la protagonista, la ex RBD Dulce María porque permite una relación cordial y de respeto.

“Mi personaje lo ama de verdad, pero Janin tiene vacíos tan grandes en su vida, pero nunca se lo enseñaron, es una villana de ese género bastante humana bastante moderna con muchos matices no como la bruja que veíamos en la antigüedad y esto lo hace rico para una actriz”, explicó.

“ Me motiva siempre con los pies en la tierra , es un paso más y el límite son las estrellas y de aquí a lo que sigue voy a seguir luchando por cumplir los sueños más altos”, expresó firme durante la plática.

Al ser cuestionada sobre la importancia de este personaje en su carrera y en su futuro expresó estar contenta y entusiasmada de haber formado parte de ello, sin embargo, no todo está terminado y va por más en su carrera.

Recordó que desde su debut en las telenovelas en 2015 en el remake de ‘Simplemente María’ ha luchado por alcanzar sus sueños y demostrar su talento.

“Estar en el antagónico, en el triángulo amoroso con actores renombrados como David Zepeda y Dulce María creo que si me pone en otro lugar pero desde un lado muy humilde, honestamente he trabajado mucho para ello, nada ha sido un regalo siempre de la mano de Dios y a seguirle a diario”, expresó.