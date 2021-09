Netflix ha anunciado una serie de televisión llamada Jigsaw que protagonizará Giancarlo Esposito, no es una historia relacionada con Saw the Riddler sino sobre el robo más grande jamás intentado.

Es una historia real basada en la desaparición de bonos por valor de $70 mil millones que desaparecieron de Manhattan durante el huracán Sandy, José Padiha dirigirá los dos primeros episodios.

La serie Jigsaw tendrá a Giancarlo Esposito interpretando al experto ladrón Leo Pap.

A su lado estarán Paz Vega, Rufus Sewell y Jai Courtney. El showrunner es Eric García.

Los productores del proyecto serán Ridley Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones, Justin Levy y Russell Fine.

Aquí está la descripción de los distintos personajes: Leo Pap de Giancarlo Esposito es un ladrón muy hábil, que a pesar de haber tenido la oportunidad de salir de la vida criminal de alguna manera siempre se ha mantenido en ella; Paz Vega será Ava Mercer, una abogada que hace todo lo posible por proteger a quienes la rodean; Rufus Sewell interpretará a Roger Salas, un ex ladrón que se ha convertido en un experto en seguridad; Tati Gabrielle es Hannah Kim, un personaje camaleónico que se mueve entre las finanzas y el crimen; Jai Courtney interpretará a Bob Goodwin, un ladrón muy peligroso.

Y luego de nuevo estará Peter Mark Kendall como Stan Loomis, Rosaline Elbay quien interpretará a Judy Goodwin y Niousha Noor como Nazan Abassi.