Kate del Castillo vuelve encarnar a Teresa Mendoza ‘La Reina del Sur’ temporada 3

En esta nueva entrega, los círculos criminales en los que se mueve la protagonista pasarán del mundo de la droga al tráfico de personas y otros temas “escabrosos” que Del Castillo piensa que no van a resultar ajenos a muchos de los espectadores.

“ No había un final para la segunda temporada, todo se editó de una manera para terminarla de una manera más abierta, sin saber realmente dónde está ella ”, precisa la actriz. “ Ahora ya sabe que su hija está viva y sabe defenderse ”, añadió. “ Así que saldrá de una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos para buscar justicia ”, concluyó.

Desde que del Castillo dio vida al personaje de Teresa Mendoza por primera vez en 2011, la mexicana no ha dejado de sentir atracción por el personaje creado por Arturo Pérez-Reverte para su novela homónima, publicada en 2002, y que con su salto a la televisión sumó seguidores en todo el mundo.

Siendo algunos de los ingredientes que explican su éxito por un lado una actriz reconocida, un escritor popular y un tema como el narcotráfico que cuenta con un público fiel.

“Yo tampoco me canso, no puedo. Me divierto mucho con el personaje, es exquisito para cualquier actriz. Tan tridimensional, tan real que por eso la quieren tanto”, concluyó Del Castillo.

Con información de la Agencia EFE.

