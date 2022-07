Revela Kate del Castillo que siente ‘frustración’ por reactivación del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- Frustrante. Esa es la palabra que Kate de Castillo utiliza para definir la reactivación de obras del tramo 5 del Tren Maya, detenidas en su momento por mandato de un juez. La semana pasada, el gobierno federal informó que el tren había sido elevado a tema de seguridad nacional, por lo que no habría problema para seguir con las actividades. La actriz fue, junto con una treintena de artistas como Eugenio Derbez, Rubén Albarrán y Bárbara Mori, quienes integraron un video en el que solicitaban al mandatario Andrés Manuel López Obrador acudir a la zona de construcción y hacer caso a especialistas que alertaban sobre la destrucción del ecosistema.

“Parece que están regresando otra vez y es súper frustrante que crean que porque estamos lejos (viviendo en otro país) no vamos a participar o no nos importa, no es así. O sea, es de ‘si te metes, por qué te metes; sino, por qué no te metes’. Todo lo que tenga que ver con México siempre me va a importar, interesar y, en la medida que yo pueda, voy a intentar ayudar”, dice. “Hice lo que pude mientras estaba allá (México), después nos pusimos de acuerdo que deberían seguir ciertas personas y yo también tengo con todo lo de mi demanda en contra del gobierno, tampoco quise meterme más y además de que no podía por estar a full con una serie, pero estoy al pendiente de todo eso”, expresa. Cuando se dio todo el tema, la actriz de “La misma luna” e “Ingobernable” se encontraba grabando “The biutiful lie”, serie producida por su compañía Cholawood Productions y Endemol Shine Boomdog. Poco antes había terminado la nueva temporada de “La reina del sur”, en la que el personaje de Teresa Mendoza se aleja del mundo del narco y viaja a Sudamérica, donde tiene que enfrentarse a algunos antagónicos.

