‘On My Block’ y ‘Selena + Chef’, los estrenos más populares de esta semana en Netflix y HBO Max

SERIE

‘On My Block’

Netflix

Año: 2021

Temporada: 4 (10 capítulos)

“On My Block” de Netflix regresa a la plataforma de streaming con una cuarta temporada que ahonda en la historia y los dilemas de Freeridge, el barrio ficticio y muy diverso de Los Ángeles en Estados Unidos en el que transcurre esta serie sobre adolescentes. Creada por Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez y Jeremy Haft, “On My Block” se estrenó en 2018 con una combinación de comedia y drama y sigue los pasos de cuatro amigos con muchas dudas y preguntas sobre el mundo. En esta temporada, estos cuatro amigos se reencuentran dos años después, habiendo tomado caminos separados. Cuando se desentierra un secreto, aprenden rápidamente que no se puede huir del pasado. Y tendrán que mantenerse unidos para sobrevivir. Y aunque esta es la última temporada de esta serie, más que un adiós definitivo será un hasta luego puesto que la plataforma digital ya ha anunciado que está trabajando en “Freeridge”, un “spin-off” (serie derivada) que ampliará el universo de “On My Block”.