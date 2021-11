Regina Orozco, el ‘sazón familiar’ de ‘Acapulco’ en Apple TV+

“Acapulco” sigue siendo una de las series mexicanas más populares de Apple TV+, y rumbo a sus últimos capítulos, platicamos con la actriz mexicana Regina Orozco, quien nos habló sobre su participación en esta producción liderada por Eugenio Derbez. La serie se sitúa en 1984, y cuenta la historia de Máximo Gallardo, un joven que siempre soñó con trabajar en Las Colinas, un hotel del famoso puerto dirigido a turistas adinerados. Sin embargo, como dice la famosa frase “no todo lo que brilla es oro”, cuando por fin se cumple su sueño, Máximo se enfrenta a tomar decisiones difíciles y poner en juego sus valores.

Regina Orozco interpreta a Lupe, la encargada del área de lavandería en el hotel, y durante nuestra charla nos relató como fue que se involucró en el proyecto y las condiciones en las que se filmó, debido a la pandemia de COVID-19. “Todo fue en medio de la pandemia, yo hice un casting, mandé mi audición por mi celular y pasaron como dos meses, después me hablaron un lunes para preguntarme si tenía libre los tres próximos meses, porque me había quedado en la serie, pero me tenía que ir el viernes inmediatamente. Y bueno, estar ahí en el conjunto, en el hotel y vivir ahí, vivir en una burbuja que nos hacían tres veces por semana la PCR, fue una experiencia muy diferente a todo lo que he vivido”, comentó la también cantante.