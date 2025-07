Fundará Elon Musk un nuevo partido político tras ser aprobada la ley política de Trump

Aunque las palabras de Musk no suelen hacerse realidad, en los últimos días ha intensificado drásticamente su retórica antirrepublicana. El lunes, sugirió que si se aprobaba el proyecto de ley del Partido Republicano, formaría rápidamente un nuevo “Partido de Estados Unidos”.

En un momento de la noche, Musk escribió que casi todo el Partido Republicano de la Cámara de Representantes y el Senado “perderá sus primarias el año que viene aunque sea lo último que haga en esta Tierra”, una tarea difícil incluso para la persona más rica del mundo, quien donó casi 300 millones de dólares a los candidatos republicanos en las elecciones de 2024.

Musk se esforzó por llamar la atención de dos republicanos de la Cámara de Representantes, quienes se autoproclaman como recortadores del presupuesto en su calidad de líderes del caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes: los representantes Andy Harris, de Maryland, y Chip Roy, de Texas. También discutió con el senador Markwayne Mullin, de Oklahoma.

Mientras Musk hacía campaña contra el proyecto de ley, Trump pareció amenazar las subvenciones que las empresas de Musk, incluida SpaceX, reciben del gobierno federal.

“Puede que Elon reciba más subvenciones que ningún ser humano en la historia, con diferencia, y sin subvenciones, Elon probablemente tendría que cerrar la tienda y volver a casa, a Sudáfrica”, escribió Trump en las redes sociales a primera hora del martes. “Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, y nuestro país se ahorraría una FORTUNA”.

“¿Quizás deberíamos hacer que DOGE le diera un buen y serio vistazo a esto?”, añadió, refiriéndose al Departamento de Eficiencia Gubernamental, un grupo Musk formó.

Musk ha tenido una relación endeble y breve con el Partido Republicano. Demócrata desde hace mucho tiempo, no empezó a identificarse con el Partido Republicano hasta 2022, y solo empezó a hacer importantes contribuciones públicas al partido antes de las elecciones del pasado noviembre. Su extraordinaria ruptura con Trump a principios de junio aceleró su interés declarado en la formación de un nuevo partido. Hizo una encuesta en X en medio de la disputa en la que preguntaba: “¿Ha llegado el momento de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que represente realmente al 80 por ciento del centro?”.

Formar un tercer partido viable sería una tarea hercúlea, y el lunes no había señales inmediatas de que Musk o sus asesores se estuvieran preparando para hacer algo concreto.

Hace solo cinco semanas, el multimillonario de la tecnología tenía un discurso muy distinto, en el que decía que gastaría “mucho menos” en las elecciones del ciclo de 2026.

Theodore Schleifer es un periodista del Times que cubre a los multimillonarios y su impacto en el mundo. c. 2025 The New York Times Company.

