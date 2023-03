“ Cuando leí la serie completa, me di cuenta: ‘Oh, esto es para audiencias más jóvenes’”, recordó Ortega en la entrevista.

DESCONOCE EL PERSONAJE

Aunque no dudaba de su decisión de sumarse al proyecto que tocaba la melancolía del público y era un clásico de la cultura pop si esperaba una ‘Merlina’ más oscura.

“Cuando firmé para la serie por primera vez no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscura. No era... No sabía cuál era el tono, o cómo sonaría la música”.

Precisamente los detractores de la serie es lo que le critican poner a ‘Merlina’ en situaciones comunes y corrientes, sobre todo reaccionar ante ellas como un adolescente normal cuando algo que caracteriza al icónico personaje es precisamente su manera “oscura” y poco común.