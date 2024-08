En entrevista con VMÁS , el histrión no sólo narró parte de lo vivido en ‘La Historia de Juana’ desde su punto de vista, sino que reveló algunos de los detalles que hacen a su personaje un “claroscuro”, además de un reto por lo matices y detalles que muestra en sus apariciones como el policía Investigador “Salvador Castillo”.

“Yo (también) tuve mucho que ver con Cynthia (Klithbo) y con Brandon (Peniche), la verdad es que maravillosos los dos, muy relajados, súper profesionales; siempre ensayando, siempre repasando líneas, siempre dándole una ‘vueltecita’ en lo que iluminación está listo”, expresó con respecto a su interacción con los integrantes.

La novela ‘La historia de Juana’, es una recreación de ‘Jane the Virgin’ (Juana, la virgen) con las interpretaciones de Camila Valero y Brandon Peniche en los roles principales, además de la participación de personalidades como Irina Baeva, Alexis Ayala, además de Jorge Sastoque en la producción.