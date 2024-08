Debutan Lisa y Rosalía con más de 30 millones de reproducciones en YouTube con ‘New Woman’

¿QUÉ PASÓ CON LISA DE BLACKPINK?

Para este lanzamiento Lisa fichó a los mejores talentos para terminar de conquistar a quienes dudaban de su éxito.

La canción es producida por Max Martin, reconocido en la industria por también trabajar con estrellas como Britney Spears con éxitos como ‘Baby One More Time’, ‘Can’t Feel My Face’ de The Weeknd o ‘Teenage Dream’ de Katy Perry.

Mientras que el video en donde ambas cantantes protagonizan con su peculiar estilo fue dirigido por Dave Meyers quien tiene historial de trabajar con otras estrellas como de nueva cuenta Britney Spears, Billy Ellish, Travis Scott y Ariana Grande.